Verkehr: Schweizer San-Bernardino-Route vollständig repariert

1 200 Meter der Autobahn A13 wurden im Rekordtempo wieder hergestellt. (Archivbild) Foto: Samuel Golay/KEYSTONE/TI-PRESS/dpa

Im Rekordtempo haben die Schweizer einen 200 Meter langen Autobahnabschnitt repariert, der bei einem Unwetter fortgerissen worden war. Das ist auch für Reisende aus Deutschland eine gute Nachricht.











Lostallo - Keine drei Monate nach schweren Unwettern in der Schweiz ist die teils zerstörte, wichtige Autobahn A13 vollständig repariert. Die San-Bernardino-Route im Kanton Graubünden nutzen auch Reisende aus Deutschland, die Richtung Italien fahren oder umgekehrt. Das Bundesamt für Straßen hat den Verkehr um 5.00 Uhr am Dienstag zweispurig in jede Richtung wieder freigegeben.