Verkehr: Neuregelungen in Straßenverkehrsordnung treten in Kraft

Neuregelungen in Straßenverkehrsordnung treten in Kraft

Etwa an Spielplätzen, hochfrequentierten Schulwegen und Fußgängerüberwegen wird es für Kommunen leichter, Tempo 30 anzuordnen. (Archivbild)

Parkzonen oder Tempo-30-Zonen können Kommunen nicht einfach so anordnen. Mit Inkrafttreten einer Änderung der Straßenverkehrsordnung wird das für sie jetzt einfacher.











Berlin - Busspuren, Fahrradwege und Tempo-30-Zonen können vor Ort künftig leichter eingerichtet werden. Zum Schutz vor Auffahrunfällen kommen außerdem strengere Vorgaben für Laster. Das sehen Neuregelungen im Straßenverkehrsrecht vor, die an diesem Freitag in Kraft treten. Entsprechende Änderungen der Straßenverkehrs- und der Bußgeldkatalogverordnung hatten im Juli den Bundesrat passiert. An diesem Donnerstag wurden sie im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und treten damit am darauffolgenden Tag in Kraft.