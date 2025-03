Verkehr: Motorradsaison startet: Biker-Verband mahnt zu Vorsicht

Von Aretha Franklin bis Taylor Swift Frauenpower: Feministische Songs zum Weltfrauentag

Am Weltfrauentag sind Rechte für Frauen und Gleichberechtigung zentrale Themen. Damit beschäftigten sich über viele Jahrzehnte hinweg auch Frauen in der Musik. Sängerinnen wie Taylor Swift und Aretha Franklin feiern in ihren Hits die Stärke des weiblichen Geschlechts.