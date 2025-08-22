Verkehr: Mehrere Tote bei Busunfall in New York

Buffalo - Beim Unfall eines Tourbusses mit Besuchern der Niagarafälle sind in den USA mehrere Menschen getötet worden - darunter auch ein Kind. Es gebe zudem mehrere Eingeschlossene und zahlreiche Verletzte, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Der Bus sei von der weltweit bekannten Touristen-Attraktion kommend wohl auf dem Weg nach New York City gewesen. Es gab zunächst keine Hinweise, dass es sich um Touristen aus Europa gehandelt haben könnte.

In dem Reisebus seien mehr als 50 Passagiere gewesen, darunter Frauen und Kinder. Das Fahrzeug kam dem Sprecher zufolge auf dem Highway bei der Stadt Buffalo von der Fahrbahn ab. Der Fahrer habe aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle verloren, sei auf den Mittelstreifen geraten und habe dann übersteuert. Der Bus sei schließlich in einem Graben zum Liegen gekommen.



Nach Angaben der Behörden überschlug sich das Fahrzeug, mehrere Personen wurden aus dem Bus herausgeschleudert. Rettungskräfte seien weiterhin dabei, Eingeschlossene aus dem Fahrzeug zu befreien.

Zahlreiche Polizeieinheiten, Feuerwehren und Rettungsdienste waren im Einsatz. Hubschrauber transportierten Verletzte in umliegende Krankenhäuser.