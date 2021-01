1 Ein Polizist kontrolliert eine Radfahrerin. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Wer in Australien ohne Helm auf dem Rad erwischt wird, kann mit mehreren hundert Dollar Strafe rechnen. Kommt die Helmpflicht auch in Deutschland?

Goslar - Der Präsident des Deutschen Verkehrsgerichtstags, Ansgar Staudinger, hat sich gegen eine Fahrrad-Helmpflicht ausgesprochen. Eine gesetzliche Verankerung könnte dem Trend zum Radfahren entgegenwirken, sagte er. „Wir erlauben jedem, sich selbst zu gefährden.“ Dies ergebe sich aus der im Grundgesetz verankerten freien Entfaltung der Persönlichkeit. Es bräuchte triftige Gründe, damit der Staat da eingreifen dürfte, sagte Staudinger vor Beginn des Verkehrsgerichtstages in Goslar an diesem Donnerstag und Freitag. Ein Beispiel dafür sei die Einführung der Anschnallpflicht im Auto.

Ein solcher Eingriff müsste verhältnismäßig sein. Es gebe mildere Mittel als eine bußgeldbelegte Fahrrad-Helmpflicht – „zum Beispiel Infokampagnen von Verbänden und wohldurchdachte Werbeaktionen des Staates“. Die Kampagne des Bundesverkehrsministeriums, in der halbnackte Models einen Fahrradhelm trugen, sei indes ein „Rohrkrepierer“ gewesen, betonte Staudinger. „Man hat ja auch geschafft, dass auf Skipisten keiner einen Helm uncool findet.“

Nur jeder fünfte Erwachsene trägt einen Fahrradhelm

Gerichte könnten die Menschen auch ohne gesetzliche Pflicht zum Tragen eines Helms bewegen, ist Juraprofessor Staudinger überzeugt. Wie das gehen soll? Indem Radfahrer nach einem Unfall vor Gericht Mitschuld bekommen. So könnte das Gericht etwa einem 70-Jährigen, der mit seinem E-Bike von einem Auto angefahren wird und sich am Kopf verletzt, sagen: „Du hättest mit Helm fahren können.“

In der Folge könnte der Radfahrer nicht 100 Prozent Schadenersatz für seine Verletzungen geltend machen, sondern weniger. Bei der Bewertung des Mitverschuldens sollte das Helmtragen berücksichtigt werden, fordert Staudinger. Das wäre ein Lerneffekt für die Menschen. Von den 6- bis 10-Jährigen tragen 72 Prozent einen Fahrradhelm – von den Erwachsenen schützten sich 2019 indes nur rund 20 Prozent.

Lesen Sie auch: „Helmverweigerer oder Helmträger: Wie viel bringt ein Fahrradhelm wirklich?“

Pandemiebedingt fällt das Programm des Deutschen Verkehrsgerichtstags in Goslar in diesem Jahr kleiner aus. Zur offiziellen Eröffnung des Kongresses von Juristen und Verkehrsexperten am Freitagvormittag spricht neben Staudinger auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), den Plenarvortrag „Künstliche Intelligenz in Justiz und Mobilität“ hält Paul Nemitz, Chefberater der EU-Kommission in Brüssel.