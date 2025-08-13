Verkehr: Kokain auf Personalausweis: Autofahrer in Erklärungsnöten

1 Weißes Pulver auf der Plastikkarte hat einem Autofahrer viel Ärger eingebrockt. (Symbolfoto) Foto: Sven Hoppe/dpa

Alkohol am Steuer, kein Führerschein, keine Autoversicherung. Das würde schon allein für einen Stapel Anzeigen sorgen. Doch damit war für einen Autofahrer in Nordrhein-Westfalen noch nicht Schluss.











Link kopiert



Hagen - Ein Autofahrer hat bei einer Verkehrskontrolle in Hagen den Polizisten einen Personalausweis in die Hand gedrückt, an dem offensichtlich Kokain-Pulver klebte. Als der 29-Jährige nachts in der Innenstadt heraus gewinkt wurde, hatte er eine starke Alkoholfahne, wie die Polizei mitteilte. Er war mit einem Kleinwagen ohne Führerschein unterwegs.