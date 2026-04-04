Verkehr in Weinstadt: Poststraße in Beutelsbach wird voll gesperrt

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 7. April. Es geht um die Erneuerung eines Hausanschlusses und weitere Infrastrukturarbeiten.
Verkehrsteilnehmer im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach müssen sich in der kommenden Woche auf gewisse Unannehmlichkeiten einstellen. Denn die Stadt kündigt für die Zeit ab Dienstag, 7. April, eine Vollsperrung der Poststraße an. Dies betrifft den Bereich zwischen der Stuttgarter Straße und dem Postkreisel. Dabei geht es um die Erneuerung eines Hausanschlusses sowie um weitere Infrastrukturarbeiten.