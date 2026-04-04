Verkehr in Weinstadt: Poststraße in Beutelsbach wird voll gesperrt

Die Bauarbeiten beginnen am Dienstag, 7. April. Es geht um die Erneuerung eines Hausanschlusses und weitere Infrastrukturarbeiten.

Verkehrsteilnehmer im Weinstädter Stadtteil Beutelsbach müssen sich in der kommenden Woche auf gewisse Unannehmlichkeiten einstellen. Denn die Stadt kündigt für die Zeit ab Dienstag, 7. April, eine Vollsperrung der Poststraße an. Dies betrifft den Bereich zwischen der Stuttgarter Straße und dem Postkreisel. Dabei geht es um die Erneuerung eines Hausanschlusses sowie um weitere Infrastrukturarbeiten.

Wie die Stabsstelle Büro des Oberbürgermeisters mitteilt, muss wegen eines Rohrbruchs an der Trinkwasser-Hausanschlussleitung im Gebäude Poststraße 11 der betroffene Anschluss kurzfristig erneuert werden. Damit die Arbeiten fachgerecht und sicher durchgeführt werden können, wird die Poststraße zwischen der Kreuzung Stuttgarter Straße und dem Postkreisel (Auftaktplatz) vorübergehend vollständig gesperrt.

Bauarbeiten dauern einige Tage

Die Arbeiten, ausgeführt von der Firma Heinkel – dabei handelt es sich um das sogenannte Jahresbauunternehmen der Stadtwerke Weinstadt –, beginnen direkt am Dienstag nach Ostern und sollen innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.

Die erforderliche Vollsperrung wird genutzt, um gleichzeitig weitere, in Kürze anstehende Arbeiten gebündelt umzusetzen. So können wiederholte Straßensperrungen, die sonst fällig wären, vermieden werden. Auch die Belastungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer würden auf diese Weise deutlich reduziert.

Glasfaser wird auf Höhe der Tierarztpraxis verlegt

Dazu gehört eine im Auftrag der Netze BW vorgenommene, notwendige Querung der Poststraße im Bereich nahe der Kreuzung Stuttgarter Straße durch die Firma Leonhard Weiss. „Darüber hinaus erfolgen auf Höhe der Tierarztpraxis Glasfaserverlegearbeiten“, erläutert eine Sprecherin der Stadt Weinstadt.

Für die Dauer der Bauarbeiten wird eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Die Stadtwerke Weinstadt bitten Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis. Ziel sei es, die Arbeiten an der Poststraße „so zügig und reibungslos wie möglich“ abzuschließen.