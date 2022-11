9 Im Kreisverkehr Otto-Konz-Brücken/Kesselstraße geht oft nichts mehr. Die Fahrzeuge stehen still. Es fließt auch nichts auf den Zufahrten ab. Foto: /Mathias Kuhn

Eigentlich werden Kreuzungen in Kreisverkehre umgewandelt, damit der Verkehrsstrom besser fließt. In Wangen misslingt dies momentan. Auf den Otto-Konz-Brücken stockt auf Höhe des Autohofs ständig der Verkehr. „Es ist ein Schauspiel, aber ein trauriges“, sagen die Mitarbeiter einer Firma in der Kesselstraße. Sie können von oben auf das Chaos im neuen Kreisverkehr Otto-Konz-Brücken/ Kesselstraße blicken. Oft bewegt sich im Kreisel kein Auto. Minuten lang Stillstand. Die Fahrzeuge blockieren sich gegenseitig – ungewollt.

Riskante Fahrmanöver

Der Hauptgrund: Die Ampelphase am Abzweig in die Bundesstraße 10 ist zu kurz. Maximal zwei Fahrzeuge können regulär passieren. Zu wenig, um den Verkehr im Kreisel zum Fließen zu bringen. Wenn dann ein Sattelzug aus dem Autohof-Parkplatz in Richtung B 10 fahren will, riegelt er den Kreisverkehr ab. Stillstand, Gehupe, Drängeleien, riskante Fahrmanöver. Skurrile Szenen: Ein Motorradfahrer schlängelt sich im Zickzack durch die Kolonne. Ein Autofahrer – kein Engländer – biegt von der Kesselstraße kurzerhand gegen die Fahrtrichtung in den Kreisverkehr ein und fährt über den Gehweg an den stehenden Fahrzeugen in Richtung Wangen weiter. Er hatte zuvor bereits einige Minuten sich nur mühsam im Stopp-und-Langsam-Roll-Verfahren über die Kesselstraße bewegt. Auch dort stockt der Verkehr. „Seitdem die Kunden des Discounters und des Fastfood-Restaurants in der Heiligenwiesen-Straße nicht mehr direkt nach Hedelfingen gelangen, hat sich in der Kesselstraße das Verkehrsaufkommen verdreifacht“, sagt ein Anwohner.

Die Hoffnung der Anwohner und Angehörige der Firmen im Gewerbegebiet ruht auf dem Ende der Bauarbeiten. Kurz vor Weihnachten sollen diese abgeschlossen und die Unannehmlichkeiten vorüber sein. Monate lang haben Autofahrer und Anwohner dann die Verkehrsbehinderungen erlebt. Für die Hauptradroute wird die Hedelfinger Straße zwischen Wangener Marktplatz und dem Autohof umgestaltet. „Jetzt sind wir gerade im letzten Bauabschnitt. Wir stellen den großen Kreisverkehr in der Hedelfinger Straße/ Kemptener Straße fertig“, berichteten Robin Leopold und Nicolaus Welker vom Tiefbauamt in der Bezirksbeiratssitzung. Die unvermeidlichen Umleitungen hatten zu einem Chaos im Wohngebiet rund um die Ravensburger-/Höhbergstraße und zu Proteststürmen der Anwohner (wir berichteten) geführt. Nach einer Gewöhnungsphase für die Autofahrer und einigen Nachjustierungen hat sich dort das Verkehrsgeschehen etwas entspannt. Im Zuge des eigentlichen Hauptradradrouten-Projekts hat das Tiefbauamt auch den zweiten Kreisverkehr an der Kreuzung Otto-Konz-Brücken/ Kesselstraße gebaut. Das Ziel: den Unfallschwerpunkt zu beheben. Da die Fahrzeuge dort jetzt eher stehen, anstatt zu fahren, ist die Unfallgefahr gering.