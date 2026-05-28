Autofahrer müssen an der AOK-Kreuzung in Waiblingen weiterhin mit Beeinträchtigungen rechnen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: bis Mitte Juni soll sie komplett freigegeben werden.

Total genervt – so lässt sich die Gemütslage vieler Verkehrsteilnehmer beschreiben, die regelmäßig an der schon viele Monate andauernden Baustelle rund um das Landratsamt vorbei müssen. Der Postplatz und die AOK-Kreuzung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind dadurch zum Nadelöhr geworden, an dem sich lange Staus bilden.

Nun teilt das Landratsamt mit, dass die Stadt Waiblingen parallel zur Wiederherstellung der AOK-Kreuzung zudem die Fahrbahn saniert. „Diese Arbeiten werden bewusst zeitgleich umgesetzt. Der Vorteil: So werden Synergien genutzt und eine zusätzliche Sperrung zu einem späteren Zeitpunkt vermieden“, formuliert die Kreisbehörde in optimistischem Ton die Aussichten für die kommenden rund zwei Wochen. Auf Verkehrsteilnehmer wartet eine weitere Geduldsprobe wegen „größeren Einschränkungen im Straßenverkehr an der gesamten AOK-Kreuzung“.

Freie Fahrt an AOK-Kreuzung ab 15. Juni in Sicht

Der Lichtblick: Ab dem 15. Juni kündigt das Landratsamt eine komplette Freigabe für den Bereich der AOK-Kreuzung an. „Einschränkungen im Straßenverkehr wird es dann nur noch auf Höhe der Villa Roller geben.“ Bereits seit 26. Mai ist die Abbiegespur an der Polizei vorbei in Richtung Fellbach freigegeben. Auch die Fahrbahnmarkierung wurde angebracht und die Dreiecksinsel bei der Polizei hergestellt, zudem ist der erste Teil der Fahrbahndeckensanierung fertig.

Die Abbiegespur in Richtung Fellbach ist bereits wieder geöffnet. Foto: Dirk Herrmann

Die letzte Phase der Bauarbeiten beginnt am Montag, 1. Juni, und dauert bis voraussichtlich 12. Juni. Während dieser Zeit wird die Mittelinsel in der AOK-Kreuzung fertiggestellt. Sie soll den Verkehr ordnen, das Überqueren der Fahrbahn sicherer machen und die Fahrbeziehungen klarer trennen. Außerdem wird die Asphaltdeckensanierung im Kreuzungsbereich abgeschlossen.

Während dieser Zeit gelten folgende Regelungen:

Verkehrsteilnehmer, die vom Alten Postplatz kommen, können nur eine von zwei Linksabbieger-Spuren in Richtung Bürgerzentrum nutzen. Die Geradeaus-Spur zur Schorndorfer Straße ist gesperrt

Für den Verkehr aus der Richtung Hallenbad und Bürgerzentrum in Richtung Polizei steht nur ein Geradeaus-Fahrstreifen zur Verfügung

das Linksabbiegen aus Richtung Polizei zur Stadtmitte hin ist nicht möglich

für den Verkehr aus der Richtung Freibad ist die Linksabbieger-Spur in Richtung Polizei und Fellbach gesperrt

Änderungen bei Buslinien 204 und 206

Die Buslinie 204 Hegnach – Waiblingen – Beinstein – (-Endersbach) verkehrt bis nach den Pfingstferien montags bis freitags nur ab und bis Beinstein. Der Abschnitt Beinstein – Endersbach Bahnhof entfällt. Alternativ steht den Fahrgästen die Linie S 2 ab Waiblingen oder Endersbach zur Verfügung.

Die Buslinie 206 Waiblingen – Schnait wird ab Waiblingen Bahnhof über Devizesstraße – Jesistraße – Alte Bundesstraße – L1193 umgeleitet. Es entfallen dabei folgende Haltestellen in Waiblingen ersatzlos: Obere Bahnhofstraße, Blumenstraße, Stadtmitte, Giselastraße, Stadtwerke, Freibad.