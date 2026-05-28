Autofahrer müssen an der AOK-Kreuzung in Waiblingen weiterhin mit Beeinträchtigungen rechnen. Aber es gibt auch gute Nachrichten: bis Mitte Juni soll sie komplett freigegeben werden.
Total genervt – so lässt sich die Gemütslage vieler Verkehrsteilnehmer beschreiben, die regelmäßig an der schon viele Monate andauernden Baustelle rund um das Landratsamt vorbei müssen. Der Postplatz und die AOK-Kreuzung in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) sind dadurch zum Nadelöhr geworden, an dem sich lange Staus bilden.