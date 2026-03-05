Verkehr in Stuttgart: Zusätzlich zur S-Bahn-Sperrung – Leuzeknoten am Wochenende gesperrt

Die B10 ist am Wochenende, 6. bis 9. März, zwischen Gaisburger Brücke und Schwanenplatztunnel in Richtung Stuttgart gesperrt. Es bleibt nicht die einzige Sperrung in diesem Monat.
Das also auch noch: Die Sperrung der Bahnstrecke zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt sorgt bereits jetzt für deutlich mehr Verkehr auf den wichtigen Einfallstraßen im Nordosten von Stuttgart. Statt der S-Bahn S 2 und S 3 oder den Regionalzügen heißt es seitdem für die Leid geplagten Pendler wieder einmal Bus statt Bahn. Viele steigen eben aber auch auf das eigene Auto um. Nun wird von Freitag, 6. März, 22 Uhr, bis Montag, 9. März, 5 Uhr, auch noch die B 10 zwischen der Gaisburger Brücke und Schwanenplatztunnel in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Es bleibt nicht die einzige Sperrung am Leuzeknoten in diesem Monat.