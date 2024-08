Verkehr in Stuttgart: Was wenn die Stadtbahn nicht über die neue Rosensteinbrücke fährt?

1 Seit 2022 muss die U 13 einen Umweg über die König-Karls-Brücke und vorbei an der Wilhelma nehmen. Foto: Uli Nagel

Freie-Wähler-Stadtrat Gerhard Veyhl plädiert dafür, die U 13 und U 16 weiter über die König-Karls-Brücke fahren zu lassen und die neue Rosensteinbrücke ohne Stadtbahntrasse zu bauen. Er sieht darin viele Vorteile für Bad Cannstatt.











Wie die neue Rosensteinbrücke einmal aussehen soll und welche Funktion sie haben wird, muss in den nächsten Monaten erarbeitet, diskutiert und durch den Gemeinderat beschlossen werden. Was bei den Stadt- und Verkehrsplanern jedoch gesetzt ist: Über die Brücke sollen auch in Zukunft die Stadtbahnlinien U 13 und U 16 fahren. Zwar funktioniert auch die Ersatzroute, die durch die Sperrung der Neckarquerung ab Mai 2022 nötig wurde, doch die Fahrt über die König-Karls-Brücke ist nun einmal länger. Aus diesem Grund muss die Stuttgarter Straßenbahnen AG auch mehr Züge und Personal einsetzen, was wiederum jährlich rund eine Million Euro Mehrkosten für die städtische Tochter bedeutet.