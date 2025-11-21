Verkehr in Stuttgart: Wann kommt der Lückenschluss im Neckartal?

Ein Kreisverkehr am Hedelfinger Platz und zwei neue Anschlüsse an die B10 sollen die Oberen Neckarvororte vom Verkehr entlasten. Zudem soll das Radwegenetz fortgeführt werden.
Im Neckartal geht es rund: In den vergangenen Jahren wurden zahlreichen Maßnahmen für eine bessere Verkehrsführung in den Oberen Neckarvororten bereits umgesetzt. Erst Ende Oktober ist der zweite Teil der Hauptradroute 2 zwischen Wangen und Hedelfingen fertig gestellt worden. Doch noch ist das städtische Gesamtkonzept nicht abgeschlossen. „Es fehlt noch der Lückenschluss“, mahnt Hedelfingens Bezirksvorsteher Kai Freier.