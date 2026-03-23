Verkehr in Stuttgart: Wagenburgtunnel wird in den Osterferien erneut gesperrt

Autofahrer müssen in Stuttgart bald wieder Umwege in Kauf nehmen. An der Tunneldecke werden Schäden behoben, die bei Arbeiten im Sommer 2025 entdeckt, aber noch nicht behoben wurden.

Der Wagenburgtunnel wird in den Osterferien wegen Baumaßnahmen erneut gesperrt. Von Montag, 30. März, bis Samstag, 11. April, müssen Verkehrsteilnehmer wieder Umwege in Kauf nehmen. Zuletzt stand die wichtige Verbindung zwischen dem Stuttgarter Osten und der Innenstadt in den vergangenen Sommerferien sechs Wochen lang nicht zur Verfügung.

Beschädigte Fliesen werden entfernt Damals wurden an den Portalen die Abluftkanäle für rund 580 000 Euro erneuert. Die alten Krümmer aus Beton wurden durch Stahlblechkonstruktionen ersetzt. Eigentlich sollten die Gerüste, die bereits im Herbst 2022 zum Schutz vor herabfallendem Gestein an beiden Enden der 824 Meter langen Röhre errichtet wurden, längst abgebaut sein. Doch das Gerüst am Ostportal blieb stehen. Beim Tausch des dortigen Abluftkrümmers wurden an der Tunneldecke weitere Schäden entdeckt, die während der sechswöchigen Sommerferien nicht mehr behoben werden konnten. Diese Arbeiten werden nun nachgeholt. Gleichzeitig werden im gesamten Bauwerk großflächig beschädigte Fliesen entfernt.

Voraussichtlich ist der Tunnel am Montag, 30. März, ab 7 Uhr vollständig gesperrt. Wenn alles nach Plan läuft, soll er am Samstag, 11. April, um 12 Uhr wieder geöffnet werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Mit Blick auf das Heimspiel des VfB Stuttgart am 29. Spieltag und damit verbundenen Verkehrsbehinderungen hat man etwas Puffer: Der Fußballbundesligist empfängt den Hamburger SV erst am Sonntag um 17.30 Uhr in der MHP-Arena.

Weitere größere Bauarbeiten sind im Wagenburgtunnel erst in den 2030er-Jahren zu erwarten. Denn dann soll die gesamte Betriebstechnik modernisiert werden. Termin, Dauer und Kosten der Generalsanierung stehen noch nicht fest.