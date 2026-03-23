Verkehr in Stuttgart: Wagenburgtunnel wird in den Osterferien erneut gesperrt

Autofahrer müssen in Stuttgart bald wieder Umwege in Kauf nehmen. An der Tunneldecke werden Schäden behoben, die bei Arbeiten im Sommer 2025 entdeckt, aber noch nicht behoben wurden.
Der Wagenburgtunnel wird in den Osterferien wegen Baumaßnahmen erneut gesperrt. Von Montag, 30. März, bis Samstag, 11. April, müssen Verkehrsteilnehmer wieder Umwege in Kauf nehmen. Zuletzt stand die wichtige Verbindung zwischen dem Stuttgarter Osten und der Innenstadt in den vergangenen Sommerferien sechs Wochen lang nicht zur Verfügung.