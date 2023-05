Otto-Hirsch-Brücken in Stuttgart

1 Bislang stehen auf den Otto-Hirsch-Brücken fast durchgängig vier Spuren zur Verfügung. Foto: Mathias K/hn

Die Stadt plant, die Otto-Hirsch-Brücken zwischen Obertürkheim und Hedelfingen zurückzubauen. Droht damit ohne neue Anschlussstelle an die B 10 ein Verkehrskollaps?









Eigentlich könnte der Bezirksbeirat Obertürkheim mit Genugtuung über den Neckar nach Hedelfingen blicken. Schließlich droht dem Nachbarn eine ähnlich lange Wartezeit beim Bau eines Kreisverkehrs. Zum Abschluss des Maßnahmenpakets kann es am Hedelfinger Platz wohl erst 2030 rund gehen. Nach Jahrzehnte langen Verzögerungen soll es auf dem eigenen Territorium sehr viel schneller klappen. Bei der Bürgerversammlung hatte OB Frank Nopper versprochen, dass der Kreisverkehr an der Kreuzung Otto-Hirsch-Brücken/Göppinger Straße/Imweg im Mai 2023 in Bau geht. Dennoch hegen die Lokalpolitiker große Bedenken hinsichtlich der weiteren Planungen für den Umbau der Verkehrsverbindung zwischen den beiden Stadtbezirken. Sie befürchten einen Verkehrskollaps.