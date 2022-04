1 Jetzt haben die Bauarbeiter das Sagen (Symbolbild): Die Karl-Kloß-Straße braucht in Heslach einen neuen Belag. Foto: imago/McPHOTO/imago stock&people

Wer auf der Fahrt zwischen Filder und Innenstadt die Neue Weinsteige gerne meidet und lieber über die Karl-Kloß-Straße in den Stadtkessel fährt, hat neuerdings ein Problem.















Für gewöhnlich gilt die Karl-Kloß-Straße als gute Alternativroute. Autofahrer, die zwischen Degerloch und der Innenstadt unterwegs sind, müssen nicht die Neue Weinsteige (B27) nutzen, sie können auch über die kurvenreiche Strecke zwischen Waldfriedhof und Heslacher Tunnel rollen. Doch in diesen Tagen kann dies vor allem im Berufsverkehr zur Falle werden. Der Klageruf am Dienstagmorgen lautet: „Das ist ja ein richtiges Verkehrschaos“, sagt ein erfahrener Berufspendler.

Der Grund: Baustelle in Heslach! Das Tiefbauamt erneuert seit Montag, 25. April, den Fahrbahnbelag der Karl-Kloß-Straße auf dem Abschnitt zwischen der Böheimstraße und der Einmündung Kelterstraße/Lerchenrainschule. In diesem Zusammenhang werden auch die beiden Bushaltestellen „Dornhaldenstraße“ barrierefrei ausgebaut.

Stadtauswärts geht vorerst nichts mehr

Die Stadt hat diese Baustelle zwar angekündigt – doch viele Autofahrer fahren immer noch in die Falle. Und die wird nicht von heute auf morgen verschwinden: Die erste Bauphase zwischen der Böheimstraße und der Einmündung Wilhelm-Raabe-Straße in Richtung Degerloch wird voraussichtlich bis Ende Mai andauern. Dann folgt die zweite Bauphase, mit Belagsarbeiten zwischen Wilhelm-Raabe-Straße und Kelterstraße/Lerchenrainschule, ebenfalls in stadtauswärtiger Richtung fort. Der überörtliche Verkehr wird durch den Heslacher Tunnel und über die Neue Weinsteige umgeleitet.

Teermaschinen und Bagger noch bis zum Sommer

Bis Ende August folgen noch zwei weitere Bauphasen stadteinwärts, beginnend an der Kelterstraße/Lerchenrainschule bis zur Zufahrt Schwalbenweg und schließlich bis zur Böheimstraße. Der Verkehr in diese Richtung wird bereits an der Peregrinastraße in Degerloch über die Neue Weinsteige umgeleitet. Die Bauarbeiten sollen nach Auskunft des Tiefbauamts bis Ende August abgeschlossen sein.