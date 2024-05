1 Die provisorische B-10-Einfahrt in Hedelfingen (links) soll nach dem Willen der Stadtplaner zur Dauerlösung werden. Foto: 7aktuell

Im Zuge der geplanten Umgestaltung des Hedelfinger Platzes soll mehr Verkehr im Neckartal auf die Bundesstraße umgeleitet werden. So sehen die Pläne aus.











Wie soll der Verkehr in den Oberen Neckarvororten in den kommenden Jahrzehnten fließen? Mit dieser schwierigen Aufgabe haben sich die städtischen Verkehrsplaner zusammen mit dem Stuttgarter Gutachterbüro von Jürgen Karajan beschäftigt. Der Haupttenor: Um die geforderte Entlastung auf den Nebenstraßen zu erreichen, soll in Wangen und in Hedelfingen jeweils eine neue Anschlussstelle an die Bundesstraße 10 geschaffen werden.