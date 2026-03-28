Verkehr in Stuttgart: Situation um Sperrung des Speidelwegs spitzt sich zu

Seit Jahrzehnten wird über die Verbindungsstraße zwischen Rohracker und Frauenkopf heiß diskutiert. Nun greiften die Grünen im Gemeinderat eine neue Forderung der Anwohnerauf.
Der Wunsch ist alles andere als neu. Der steile, kurvenreiche Speidelweg durch die Weinberge erregt seit Jahrzehnten die Gemüter. Die Anwohner klagen über den Verkehr zwischen Rohracker und Frauenkopf. Nun greifen die Grünen im Gemeinderat einen Beschluss des Bezirsbeirats Stuttgart-Ost auf. Die Fraktion fordert in einem Antrag, die Stadt solle prüfen, ob eine Verkehrsberuhigung möglich ist.