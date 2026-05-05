Im Technikausschuss des Gemeinderates wird der lange Untersuchungszeitraum für mögliche Seilbahntrassen beklagt. Dennoch wollen die Stadträte noch eine Diskussionsrunde drehen.
Bekommt Stuttgart eine Luftseilbahn als Erweiterung des bestehenden Nahverkehrsangebots? Dieser Frage geht die Stadtverwaltung seit nunmehr fast acht Jahren detailliert nach. Zwar fehlte bei der Diskussion am Dienstag im gemeinderätlichen Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik in fast keiner Wortmeldung Kritik an dieser langen Verfahrensdauer. Gleichzeitig forderten die Stadträte aber eine zusätzliche von der Verwaltung ursprünglich nicht vorgesehene Befassung des nur beratend agierenden Bezirksbeirats Vaihingen mit dem Thema.