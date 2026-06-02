Verkehr in Stuttgart: Schloßstraße eine Woche lang gesperrt

Wegen Kanalarbeiten müssen Autofahrer die wichtige Verbindungsstraße im Stuttgarter Westen umfahren – auch Busse der SSB sind betroffen.
Autofahrer im Stuttgarter Westen müssen sich auf die nächsten Verkehrsbehinderungen einstellen. Aufgrund von Leitungsarbeiten vor dem Gebäude 84 muss die Schloßstraße von Montag, 8. Juni, bis einschließlich Freitag, 12. Juni, zwischen der Silberburgstraße und der Johannesstraße stadtauswärts in Richtung Vogelsang gesperrt werden. Betroffen davon ist auch die Nachtbuslinie N10 der Stuttgarter Straßenbahnen.