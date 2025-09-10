Verkehr in Stuttgart-Ost: Aus Existenzangst: Händler gegen Drosselung des Autoverkehrs

Der Vorstoß der Umweltverbandes BUND, den Durchgangsverkehr in Stuttgart-Ost zu drosseln, wird vom lokalen Handel abgelehnt. Ein Bäcker sieht die Zukunft seines Stadtteils in Gefahr.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) kämpft für weniger Durchgangsverkehr in Gablenberg und Gaisburg. Thomas Baur, verkehrspolitischer Sprecher des Kreisverbands Stuttgart wirft der Stadtverwaltung vor, nichts gegen die „Autoflut in Stuttgart-Ost“ zu unternehmen. Er fordert, dass die geplante Aufwertung der Gablenberger Ortsmitte mit verkehrsberuhigenden Maßnahmen einhergehen müsse. Ein erster Schritt für mehr Aufenthaltsqualität sei ein Einfahrtsverbot für Autos und Lastwagen am Schmalzmarkt in Richtung Wagenburgstraße.