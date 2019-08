1 Bald soll die beschädigte B 14 in der Innenstadt wieder uneingeschränkt befahrbar sein. Foto: Andreas Rosar

Vor Wochen hat ein Chemieunfall die Hauptstätter Straße in der Stuttgarter Innenstadt außer Gefecht gesetzt. Nun endlich haben die Sanierungsarbeiten begonnen.

Stuttgart - Was lange klebt, wird endlich gut: Nach der wochenlangen Sperrung eines Abschnitts der Hauptstätter Straße nach einem Chemieunfall ist ein Ende abzusehen. Voraussichtlich am Montag, 5. August, soll der Verkehr auf der Bundesstraße 14 durch die Innenstadt wieder ungehindert fließen. Das Tiefbauamt hat inzwischen eine Baufirma gefunden, die am Mittwoch mit dem Abfräsen der Fahrbahn begonnen hat. Am 17. Juli hatte ein Lastwagen mehrere Hundert Liter eines Reinigungsmittels für Druckmaschinen verloren. Die Chemikalie ruinierte den Fahrbahnbelag auf 300 Meter Länge und 2000 Quadratmeter Fläche. Zwei Fahrbahnen stadteinwärts zwischen Österreichischem Platz und Wilhelmsplatz mussten seither gesperrt werden – für den Verkehr blieb nur ein Nadelöhr als einspurige Umfahrung übrig. Nach Einschätzung von Jürgen Mutz vom Tiefbauamt sollte möglichst bis Samstag der neue Fahrbahnbelag aufgebracht sein. Nach abschließenden Markierungsarbeiten wäre am Montag der Weg frei. Und weil man schon dabei ist, wird gleich auch noch ein weiteres Stück mit Spurrillen saniert.