Verkehr in Stuttgart: Leuzeknoten am Wochenende gesperrt

Nach dem Umbau des wichtigen Verkehrsknotenpunkts der B10 und B14 wird der Brandschutz in den Tunnelröhren überprüft.
Nicht erst seit dem verheerenden Brand im Engelbergtunnel, bei dem ein Auflieger eines Sattelzuges mit technischen Geräten Feuer fing, ist klar, wie wichtig der Brandschutz vor allem auch bei Straßentunneln ist. Insofern steht neben weiteren Asphaltarbeiten auch die endgültige Abnahme der Betriebstechnik am Leuzeknoten an. Dafür muss der Zusammenschluss von B10 und B14 neben dem namensgebenden Mineralbad an der Gemarkungsgrenze zwischen Bad Cannstatt und Stuttgart-Ost am Wochenende, 20. bis 23. März, gesperrt werden.