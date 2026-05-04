Verkehr in Stuttgart: Krankenhaus fordert mehr Tempo bei Seilbahn

Das Robert Bosch Krankenhaus auf dem Burgholzhof hat ein Verkehrsproblem. Klinikchef Mark Dominik Alscher dringt auf eine rasche Lösung – etwa als Seilbahn zum Pragsattel.
Die Stadtverwaltung legt am Dienstag dem Technikausschuss des Gemeinderats ihre neusten Erkenntnisse in Sachen Seilbahn vor. Die lassen sich grob so zusammen: die näher untersuchte Trasse in Vaihingen wird zu den Akten gelegt. Die Frage, ob eine Seilbahn in Stuttgart überhaupt denkbar ist, hält die Verwaltung für noch nicht beantwortet und die Realisierung der Seilbahn zwischen Pragsattel und Robert Bosch Krankenhaus (RBK) sei allenfalls mittelfristig denkbar. Diese Entwicklung bewertet Professor Mark Dominik Alscher, Chef des in Verkehrsnöten steckenden Krankhaus auf dem Burgholzhof im Interview.