Verkehr in Stuttgart: Korntaler Straße für rund sechs Monate gesperrt
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Die Buslinie 52 muss in den kommenden Monaten im Ortskern von Stammheim einen Umweg nehmen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Im Ortskern von Stammheim muss ein Abwasserkanal erneuert werden. Auf der Umleitung gilt ein Parkverbot.

Autofahrer müssen sich in den kommenden Monaten auf Einschränkungen im Ortskern von Stammheim einstellen. Ab Montag, 18. Mai, wird in der Korntaler Straße ein Abwasserkanal erneuert. Dafür muss diese zwischen dem Marco-Polo-Weg und der Freihofstraße für den Verkehr gesperrt werden. Wie die Stadt Stuttgart mitteilt, sollen die Arbeiten voraussichtlich bis Ende Oktober andauern. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.

 

Davon betroffen sind auch die Buslinien 52, 99 und N4 der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Um einen geregelten Fahrplan einhalten zu können, werden auf der Umleitungsstrecke im Marco-Polo-Weg, in der Erdmannhäuser Straße und der Ursulastraße neue Halteverbotszonen eingerichtet. Die regulären Haltestellen der SSB-Busse werden weiterhin bedient.

 