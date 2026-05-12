Verkehr in Stuttgart: Klarheit über neuen Arnulf-Klett-Platz erst im Sommer 2027

Mitte Juni kommenden Jahres soll ein Wettbewerb zur künftigen Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes entschieden sein. Im Rathaus will man dessen Entwicklung von Stuttgart 21 entkoppeln.
Der Arnulf-Klett-Platz und die benachbarte Schillerstraße geben ein trauriges Bild ab. Maßgeblich ist das Areal von Großbaustellen geprägt. Zuallererst sind da Stuttgart 21 und der Umbau des Bonatzbaus zu nennen. Zu den beiden Großprojekten gesellt sich nun auch noch der Umbau der Königstraße 1 bis 3 und die Sanierung des Hotels am Schlossgarten hinzu. Akute Besserung ist nicht in Sicht.