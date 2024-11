Verkehr in Stuttgart: Ist die Schwabstraße besonders unsicher?

1 Besonders in den Morgen- und frühen Abendstunden ist auf der Schwabstraße in Stuttgart-West viel los. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Zu schnelle Autos, verbotswidrige Abbieger, zu schmale Gehwege – eine Mutter prangert die Situation auf der Schwabstraße in Stuttgart-West an. Wie reagiert die Stadt?











Link kopiert



Der Unfall in Esslingen, bei der eine Mutter und ihre beiden Kinder ums Leben gekommen sind, hat Alexandra Aufmuth aufgeschreckt. „Weil ich mich in einer ähnlichen Lebenslage befinde“, sagt sie und ergänzt: „Es verstärkt meine Sorgen um die Verkehrssicherheit in unserer Schwabstraße, wo mein Mann, die Nachbarn und ich schon lange ähnliche Gefahren befürchten.“ Schon mehrfach habe sie sich deshalb an die Fraktionen im Gemeinderat und die Stadtverwaltung gewandt. Bereits vor drei Jahren sei ihr zugesichert worden, dass die Hinweise geprüft werden würden. Geschehen sei nichts.