Fußgänger haben nun einen neuen Überweg an der Schwabstraße

Verkehr in Stuttgart

1 Ganz neue Möglichkeiten: An der Kreuzung Rotebühl-/Schwabstraße gibt es nun einen vierten Überweg für Fußgänger. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Ungefährlich war es nicht: Offenbar haben immer wieder Leute auf dem schnellsten Weg die Rotebühlstraße in Stuttgart gequert. Für sie gibt es nun eine legale und vor allem sichere Alternative.











An der Kreuzung Rotebühl-/Schwabstraße gibt es einen neuen Überweg. Bisher könnte man an dem Knotenpunkt an drei Ampeln zu Fuß die Straße überqueren, nun sind es vier.