Stuttgart - Drei Schnitte unterm Auge bei ihr, Verdacht auf Jochbeinbruch und zwei Wochen lang ein geschwollenes Gesicht, dazu eine Gehirnerschütterung. Ein Zahn so gelockert, dass er, obwohl gesund, jetzt raus muss und durch ein Implantat ersetzt wird. Verletzungen an den Schienbeinen bei beiden. Diese Verletzungen haben die Stuttgarterin Agnes Gimmel und ihr Partner zu beklagen, nachdem sie Ende November an der Olgastraße im Dunkeln über auf dem Gehweg liegende Scooter gestürzt waren. „Wir kamen aus einem Haus, haben nichts gesehen und lagen plötzlich beide da.“ Noch sind nicht alle Folgen der Verletzungen ausgestanden. Die Zahnoperation stehe noch aus, auch werde noch untersucht, ob wegen der Schnitte im Gesicht noch ein Eingriff notwendig werde.