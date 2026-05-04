Nach intensiven Untersuchungen werden die Pläne für eine Seilbahn im Stadtteil Vaihingen zu den Akten gelegt. Das Vorhaben rechnet sich nicht. Wie soll es nun weitergehen?
Eine Luftseilbahn als Ergänzung des bestehenden Angebots von Bus und Bahn wird es in Stuttgart-Vaihingen nicht geben. Nach eingehenden Untersuchungen schlägt das Rathaus vor, das Projekt nicht weiterzuverfolgen. Am Dienstag entscheiden die Stadträtinnen und Stadträte im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik darüber und debattieren die weiteren Schritte. Die Marschroute der Stadtverwaltung verheißt keine schnellen Lösungen.