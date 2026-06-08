Verkehr in Stuttgart: An der Dauerbaustelle auf der Neuen Weinsteige wird wieder gearbeitet

Nach der Insolvenz des ursprünglichen Bauunternehmens ruhte die Baustelle monatelang. Seit Mai wird wieder gearbeitet. Wann der Engpass verschwinden soll.
Auf der Neuen Weinsteige wird wieder gebaut. Nach monatelangem Stillstand infolge der Insolvenz des ursprünglich beauftragten Unternehmens sind die Arbeiten an der wichtigen Stuttgarter Verkehrsachse Anfang Mai wieder aufgenommen worden. Für Autofahrer bedeutet das aber trotzdem: Die Verengung von vier auf zwei Fahrspuren auf der Bundesstraße 27 bleibt vorerst bestehen. Nach Angaben der Stadt sollen jedoch Ende des Jahres wieder alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen.