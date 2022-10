1 Am Charlottenplatz sind mehrere Spuren wegen der Reparaturarbeiten gesperrt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ampelchaos in Stuttgart? Am Charlottenplatz sind aktuell alle Anlagen ausgeschaltet und Spuren gesperrt. Was steckt dahinter?















Am Charlottenplatz ist seit Montag die Ampelanlage defekt. An diesem Mittwochnachmittag soll der Schaden behoben werden. Schuld an der ganzen Geschichte ist ein Bagger.

Die Störung sei entstanden, als ein Bagger beim Fußgängerüberweg über die Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Ulrichstraße, also nahe beim Landtag, am Montag ein Kabel der dortigen Ampel beschädigte. „Das hatte eine Art Kettenreaktion zur Folge“, sagt Sven Matis, der Pressesprecher der Stadt. Die Ampeln am Charlottenplatz funktionierten nach und nach auch nicht mehr richtig.

Der Versuch, ein Kabel zu legen, um den Schaden zu überbrücken, sei am Dienstag gescheitert. Deswegen wurde am Mittwoch ein Teil der Fahrbahnen auf dem Platz gesperrt, um an der Ampelanlage am Charlottenplatz den Schaden beheben zu können. Geplant sei ein „Luftkabel“ als Zwischenlösung. Man hoffe im Tiefbauamt, dass bis zum Feierabendverkehr alles wieder funktioniere, so Matis.