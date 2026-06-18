Verkehr in Ostfildern: Zufahrt zu Flammenden Sternen wird saniert

Ab 22. Juni wird die wichtige Verbindungsstraße zwischen drei Stadtteilen in Ostfildern voll gesperrt. Zufahrt zur Gärtnerei und zum Hotel weiter möglich.
Eine wichtige Verkehrsader im Scharnhauser Park wird ab 22. Juni saniert. Die Nachricht hatte vielen Anwohnern Sorge bereitet, weil vom 21. bis 23. August das Feuerwerksfestival Flammende Sterne stattfindet. Da ist die Kreuzbrunnenstraße, eine ehemalige Landesstraße, eine der wichtigen Zufahrten. „Bis 7. August sollen die Arbeiten fertig sein“, zerstreut Ostfilderns Pressesprecherin Tanja Eisbrenner Bedenken wegen des Massenevents. Die Vollsperrung der Straße sei aber „unvermeidlich“.