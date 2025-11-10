Verkehr in Marbach: In Marbach ignorieren viele Autofahrer einen weißen Pfeil

In Marbach (Kreis Ludwigsburg) soll ein neues Verkehrsschild das Abbiegen in eine schmale Straße verhindern. Doch Navis lotsen Fahrer munter weiter durch das Nadelöhr.
Manchmal hat man das Gefühl, der weiße Pfeil auf blauem Grund am Abzweig von der Ortsdurchfahrt auf der Affalterbacher Straße in Marbach in die August-Lämmle-Straße sei für viele Autofahrer nur Luft. Es dürfte jedenfalls kaum ein Verkehrszeichen im näheren Umkreis geben, das so oft so konsequent missachtet wird. Dabei hat das Schild durchaus seinen Sinn.