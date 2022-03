1 In Ludwigsburg wird das Parken für Anwohner jetzt teurer. Foto: Simon Granville

Von April an müssen die Bürgerinnen und Bürger tiefer in die Tasche greifen, wenn sie in Ludwigsburg einen Platz für ihr Auto brauchen. Wer einen neuen Bewohnerparkausweis ordern will, muss einige Fallstricke beachten.















Link kopiert

Das Bewohnerparken in Ludwigsburg wird bald kostspieliger: Zum 1. April erhöht sich die Gebühr für den einjährigen Parkausweis von 30 auf 120 Euro. Wer eine Ludwigsburg Card hat, bekommt den Ausweis für 60 Euro, mobilitätsbeeinträchtigte Menschen mit einem blauen oder orangefarbenen Ausweis bezahlen 30 Euro. „Maßgeblich für die Berechnung der Gebühren ist das Ablaufdatum“, informiert die Stadtverwaltung. Beantrage zum Beispiel ein Anwohner, dessen Bewohnerparkausweis am 4. April 2022 ausläuft, am 21. März einen neuen Ausweis, bekomme er diesen mit Gültigkeit ab dem 5. April für ein weiteres Jahr ausgestellt. Das koste 120 Euro.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Krasser Gebührenanstieg fürs Bewohnerparken

„Wenn ein Ausweis vor dem 31. März abläuft, beispielsweise am 27. März, gilt Folgendes: Wird der Ausweis etwa am 21. März beantragt, gilt der neue Ausweis ab dem 28. März und kostet 30 Euro. Dieser gilt dann ein Jahr“, so die Verwaltung. „Wird der neue Parkausweis aber erst am 14. April beantragt, gilt der neue Ausweis auch erst ab dem 14. April und kostet dann 120 Euro.“ Mehr Fallbeispiele zu den nicht ganz unkomplizierten Berechnungskriterien gibt es hier.

Berechtigt ist, wer in einem Bewohnerparkbereich mit Hauptwohnung gemeldet ist und keinen privaten Stellplatz oder keine Garage besitzt. Jede Person erhält nur einen Parkausweis. Auf ihm können bis zu zwei Kennzeichen eingetragen werden. Mitglieder von Car-Sharing-Organisationen bekommen einen Parkausweis bei Vorlage eines Mitgliedschaftsnachweises.