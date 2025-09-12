Kreis Ludwigsburg: Sparzwang und Unsicherheit beim Deutschlandticket belasten ÖPNV im Kreis

Die angespannte Haushaltslage im Kreis Ludwigsburg führt auch beim öffentlichen Nahverkehr zu Einschnitten. Ein beliebtes Angebot für Senioren wird nun gestrichen.
Jetzt wird auch bei den Senioren der Rotstift angesetzt: Wegen der angespannten Haushaltslage im Kreis Ludwigsburg wird das Projekt „Seniorenticket gegen Fahrerlaubnis“ Ende des Jahres eingestellt. Das gaben die Verantwortlichen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) und des Landratsamts Ludwigsburg bekannt. Seit Oktober 2015 konnten Menschen ab 65 Jahren freiwillig ihren Führerschein abgeben und bekamen dafür ein kostenloses Jahresticket des VVS – damit ist nun Schluss.