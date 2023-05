1 Aufgrund der Baustelle staut es sich auf der Schwieberdinger Straße zu Stoßzeiten regelmäßig. Foto: /Simon Granville

Die Staus in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg sind besonders während der Stoßzeiten lang. Die Polizei ahndet Verkehrsverstöße.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Ein gewöhnlicher Nachmittag unter der Woche gegen halb sechs. Auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg stauen sich die Autos, die aus Richtung Pflugfelden kommen. Die Fahrer wollen während der Rushhour entweder durch die Stadt fahren oder in die City. Alle müssen wegen der Großbaustelle auf der verengten Fahrbahn über die Brücke beim Bahnhof gelangen, abbiegen ist tabu. Viele der Männer und Frauen in den Autos gucken stier nach vorne, sie kommen offenbar von der Arbeit und möchten nur noch eins: schnell heim. Aber schnell, das ist seit März auf dieser Straße schwierig – jedenfalls morgens, nachmittags und am frühen Abend.