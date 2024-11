Verkehr in Leonberg: König Auto bleibt auf seinem Thron

Verkehr in Leonberg

1 Keine Seltenheit: Leonberger Verkehrschaos zur Feierabendzeit in der Eltinger Straße. Foto: Geronimo Schmidt

Wer fährt wie oft mit Auto, Bus, Fahrrad, Motorrad oder geht zu Fuß? Die Stadt Leonberg wollte es genau wissen und hat im vergangenen Jahr eine Studie zur Verkehrsmittelwahl in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sollen nun eine Grundlage für kommende politische Entscheidungen in Sachen Mobilität sein.











Wie sieht eine Stadt der Zukunft aus? Wie kann der Aufenthalt für die Menschen unter der Berücksichtigung umwelt- und klimapolitischer Ziele verbessert und sozialverträglicher gestaltet werden? Mit welchen Verkehrsmitteln werden sich die Menschen künftig in Leonberg fortbewegen? Ist es möglich, Autos aus der Innenstadt zu verbannen, wie es in machen Kommunen bereits umgesetzt wurde? Um sich einen Überblick zu verschaffen und erst einmal den Istzustand zu ermitteln, hatte die Stadt Leonberg bei der Hildener Planungsgesellschaft „Büro Stadt Verkehr“ eine Mobilitätsuntersuchung in Auftrag gegeben – die bisherigen Daten waren bereits 25 Jahre alt. Die aktuellen Ergebnisse dieser sogenannten Modal-Split Erhebung präsentierte nun der Raum- und Verkehrsplaner Marius Lenz.