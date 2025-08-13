Verkehr in Leinfelden-Echterdingen: Wo in den Ferien gebaut wird – oder vielleicht doch nicht

Die große Ferienzeit hat begonnen. Gerne werden die Wochen von August bis Mitte September für Straßenbauarbeiten genutzt. Was steht in Leinfelden-Echterdingen an?
Für die daheimgebliebenen Autofahrer entwickeln sich die Sommerferien regelmäßig zur Geduldsprobe. Plötzliche Einbahnstraßenregelungen, mobile Ampeln, abenteuerliche Umleitungen und gesperrte Straßen machen das Fahren eigentlich gewohnter Strecken zu einem Erlebnis. Im Folgenden sind die fünf wichtigsten Straßenbauvorhaben in Leinfelden-Echterdingen in den kommenden Wochen und Monaten zusammengefasst.