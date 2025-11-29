Anders als befürchtet, ist der Bau einer Entlastungsstraße für Leinfelden-Echterdingen nicht vom Tisch. Die Stadt muss bei der Verkehrsplanung dennoch Prioritäten setzen.
Wird nun doch keine Entlastungsstraße für Leinfelden-Echterdingen gebaut? Werden diese Pläne vielleicht sogar ganz beerdigt? Diese Fragen hatten die Gewerbetreibenden in den vergangenen Tagen stark beunruhigt. Unternehmer waren richtig sauer. Daniel Ludin, Vorsitzender der örtlichen Industrie- und Wirtschaftsvereinigung, berichtet von „einem Shit-Storm“, der ihn nach der Diskussion im Technischen Ausschuss erreicht hat. Im Namen der örtlichen Unternehmen und Betriebe hat er in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutliche Worte gewählt.