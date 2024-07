Verkehr in Höfingen: Mehrheitliches Ja für die Sicherheit der Fußgänger

1 Der Kreisverkehr in der Ditzinger Straße soll sicherer für Fußgänger werden. Foto: Simon Granville

Die Leonberger Teilort ist derzeit mit der Sperrung ihrer Ortsmitte geplagt. Inmitten dieser Diskussion gibt es grünes Licht für Zebrastreifen.











Manchmal muss man erst durch die Hölle gehen um auf den Wolken tanzen zu können. Ein Kalenderspruch, den sich genervte Höfinger gerade an die Pinnwand heften könnten. Im Leonberger Teilort herrscht momentan recht viel Chaos. Bis in das Frühjahr 2025 sollen die Arbeiten in der Pforzheimer Straße andauern: Der Entwässerungskanal wird ausgetauscht, Wasserversorgungs- und Stromleitungen verlegt. Die Sperrung der Höfinger Ortsdurchfahrt sorgt allerdings für großen Unmut, vor allem bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die den Ausweichverkehr zu ertragen haben, der sich durch die Wohngebiete an der Sonnen- und Goldäckerstraße drängt, und die die Sicherheit der Schulkinder in Gefahr sehen.