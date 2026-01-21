Auf der Bahnhofstraße kommt es oft zu Konflikten zwischen Autofahrern und Radelnden. Eine Analyse unserer Datenredaktion zeigt, dass Radler dort sehr häufig an Unfällen beteiligt sind.
Gemächlich rollt der Verkehr durch die Bahnhofstraße in Fellbach. Es ist allerdings auch späterer Vormittag, da ist die Lage deutlich entspannter als etwa in der morgendlichen Rushhour mit zig Autofahrern, die zum Arbeitsplatz steuern, oder Hunderten von Schülern, die auf dem Fahrrad in die Bildungsanstalten strampeln. Und nachts, da ist zwar weniger los, aber immer mal wieder werden die Anwohner aus dem Schlaf gerissen, wenn die Poser schnell mal aufs Gaspedal drücken und den Motor aufheulen lassen.