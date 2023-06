12 Peter Notter am Tor seiner Einfahrt an der Schorndorfer Straße. Die Bäume, die die Straße säumen, schätzt er als Klimaanlagen und Schattenspender. Foto: Gottfried Stoppel

Peter Notter kennt die Straße, die früher als meistbefahrene Bundesstraße galt, aus dem Effeff. Was sagt der Anwohner der Schorndorfer Straße heute zu Auto- und Radverkehr?









Die Blechkarawane beschreibt Peter Notter anschaulich: „Es war die Hölle. Wir wohnten wie an einer Autobahn, das können Sie sich heute nicht mehr vorstellen.“ Was der Anwohner der Schorndorfer Straße in Fellbach beschreibt, ist die Zeit, bevor durch den Bau des Stadttunnels vor etwas mehr als einem Vierteljahrhundert ein Großteil der dröhnenden Blechlawine in den Untergrund verlegt wurde.