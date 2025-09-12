Verkehr in Ditzingen: Die Strohgäubahn fährt wieder nach Heimerdingen

Die Bauarbeiten sind weitgehend beendet. Der Heimerdinger Bahnsteig wurde barrierefrei ausgebaut. Ab Sonntag kann hier wieder ein- und ausgestiegen werden.
Die Strohgäubahn hält wieder in Heimerdingen. Von 14. September an können die Bahnfahrer wieder in dem Ditzinger Teilort ins Bähnle ein- und dort auch wieder aussteigen. Der Bahnhof ist modernisiert worden. Die von der Württembergischen Eisenbahn betriebene Strohgäubahn hielt deshalb mehrere Wochen weder in Heimerdingen noch in Hemmingen. Die Bahn fuhr nur von und bis Schwieberdingen. Ersatzweise fuhren Busse auf dem vorübergehend abgetrennten Streckenabschnitt.