Verkehr in Ditzingen: Die Strohgäubahn fährt wieder nach Heimerdingen

Die Bauarbeiten sind weitgehend beendet. Der Heimerdinger Bahnsteig wurde barrierefrei ausgebaut. Ab Sonntag kann hier wieder ein- und ausgestiegen werden.

Die Strohgäubahn hält wieder in Heimerdingen. Von 14. September an können die Bahnfahrer wieder in dem Ditzinger Teilort ins Bähnle ein- und dort auch wieder aussteigen. Der Bahnhof ist modernisiert worden. Die von der Württembergischen Eisenbahn betriebene Strohgäubahn hielt deshalb mehrere Wochen weder in Heimerdingen noch in Hemmingen. Die Bahn fuhr nur von und bis Schwieberdingen. Ersatzweise fuhren Busse auf dem vorübergehend abgetrennten Streckenabschnitt.

Noch ist nicht alles beendet /inhalt.bus-statt-strohgaeubahn-bahnhoefe-hemmingen-und-heimerdingen-gesperrt.8757b907-c94b-4b4b-af1a-08b029ad5dea.html. Der Bahnsteig soll fortan barrierefrei sein. In der vorgesehenen Bauzeit von zehn Wochen hätten die Arbeiten zwar aufgrund der Komplexität im Tiefbau nicht ganz abgeschlossen werden können, teilt das Landratsamt mit. Aber die Bauarbeiten seien inzwischen so weit vorangeschritten, dass eine Nutzung des Bahnhofs mit dem Ende der Schulferien möglich ist. Die Bahn fährt dann wieder fahrplanmäßig regulär von Korntal bis Heimerdingen.

Der Zugang zum Bahnsteig ist allerdings zunächst nur über den Bahnübergang Feuerbacher Straße möglich. Der Zugang von der Bahnhofstraße her soll im Anschluss eingerichtet werden, teilt das Landratsamt weiter mit.

Arbeiten dauerten viele Wochen an

Die Modernisierung des Bahnhofes Heimerdingen gilt als weiterer Baustein für ein zeitgemäßes ÖPNV-Angebot im Strohgäu.