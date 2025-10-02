Verkehr in der Region Stuttgart: Streit um Nordostring nimmt wieder Fahrt auf

Bei der Debatte regionaler Verkehrspolitiker prallen Befürworter und Gegner eines Straßentunnels zwischen Fellbach und Kornwestheim aufeinander – die Fronten bleiben verhärtet.
Im Verkehrsausschuss der Region Stuttgart ist die seit Jahrzehnten diskutierte Frage nach einer verkehrlichen Entlastung des Nordostens der Region zwischen den Landkreisen Rems-Murr und Ludwigsburg erneut auf die Tagesordnung gekommen. Den Auftakt der Diskussion machte Rüdiger Stihl, der seine Position für den von der Wirtschaftsinitiative „Grüner Tunnel“ favorisierten, rund elf Kilometer langen Tunnel zwischen Fellbach und Kornwestheim bekräftigte.