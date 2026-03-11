Verkehr in der Region Stuttgart: Erste Vorarbeiten für den Ausbau der A8 bei Stuttgart

Die A8 bleibt Dauerbaustelle: Während andernorts schon gebaut wird, laufen zwischen Kreuz Stuttgart und Wendlingen erste Voruntersuchungen. In Rohr wird der Baugrund erkundet.
Die Autobahn 8 ist und bleibt eine Dauerbaustelle. Während der Bau der neuen Enztalquerung bei Pforzheim schon weit fortgeschritten ist, begannen die Hauptarbeiten für den neuen Albaufstieg zwischen Mühlhausen im Täle und Hohenstadt (Landkreis Göppingen) im vergangenen Jahr. Und auch der Autobahnabschnitt in der Region Stuttgart rückt wieder in den Fokus.