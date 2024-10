Verkehr in der Region Stuttgart: Riesiger Stau auf A 81 in Richtung Heilbronn

Riesiger Stau auf A 81 in Richtung Heilbronn

Wer zum Start der Herbstferien auf der A 81 durch den Landkreis Ludwigsburg will, muss am Freitagnachmittag starke Nerven haben.











Am Freitagnachmittag lähmt aktuell ein 20 Kilometer langer Stau den Verkehr auf der A 81 im Kreis Ludwigsburg. In Richtung Heilbronn, zwischen dem Engelbergtunnel und der Ausfahrt Ilsfeld, kommen Autofahrer nur stockend voran und verlieren um die 30 Minuten. Ausweichrouten sind in diesem Abschnitt der Autobahn nicht vorhanden, wer die Autobahn verlässt, dem droht noch mehr Zeit im Auto.