Seit Kurzem sind die Arbeiten auf dem südlichsten Teil der B 27 im Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen abgeschlossen. Doch nicht nur der Fahrbahnbelag ist neu. Auf den zweiten Blick fällt noch etwas auf: Mittlerweile haben die Ortseingangsschilder in Richtung Ludwigsburg einen anderen Standort.

Waren die gelben Schilder früher zwischen der Porsche-Kreuzung und dem Abzweig ins Gewerbegebiet Gansäcker platziert, muss man nun auf der Stuttgarter Straße weiter stadteinwärts fahren, um auf sie zu treffen. Jetzt stehen die Ortstafeln nahe der Stelle, wo Gröninger Weg und Etzelstraße die Bundesstraße kreuzen. Das sind rund 250 Meter entfernt vom alten Standort. Aber wieso?

Lesen Sie auch

Fehler fällt während der Sanierung auf

Dass die Schilder von der Stadt Bietigheim-Bissingen versetzt wurden, kann Pressesprecherin Anette Hochmuth bestätigen. Der Grund dafür ist ein Hinweis des Regierungspräsidiums Stuttgart. „Die Schilder standen vorher auf einer falschen Position“, erklärt Hochmuth. Der Fehler sei im Zusammenhang mit der Sanierung der Bundesstraße aufgefallen und daher behoben worden.

Noch im April diesen Jahres standen die Ortstafeln weiter südlich auf der B 27. Foto: Simon Granville

Entscheidend für den richtigen Standort sei nicht die Markungsgrenze der Stadt, sondern die Zufahrten zur Bebauung, erläutert die städtische Pressesprecherin. An der früheren Position der Ortstafeln gebe es keine direkte Bebauung an der Bundesstraße und keine direkten Zufahrten zu den Gebäuden. Daher durfte dort noch kein Schild stehen. Anders sehe es weiter stadteinwärts, also am neuen Standort, aus.

Neues Tempolimit am Ortseingang

Aufmerksamen Autofahrern dürften weitere neue Schilder an der Bundesstraße aufgefallen sein. Denn in der Nähe der Ortstafeln findet sich nun auch ein Tempo-50-Schild. Früher war die Geschwindigkeit in diesem Bereich der B 27 zwar ebenfalls begrenzt. Aber es durfte dort bis zu Tempo 60 gefahren werden. Damit ist es nun vorbei.

Diese Änderung hängt allerdings nicht mit der neuen Position der Ortstafeln zusammen, sondern hat einen anderen Grund. „Es gibt dort jetzt keine Leitplanken mehr“, sagt Hochmuth. Ohne die Schutzplanken sei deshalb nun nur noch maximal Tempo 50 erlaubt.