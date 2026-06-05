Wieder eine Baustelle in der Stadt: Die Nord-West-Umfahrung von Bernhausen wird nach den Ferien für zwei Wochen dichtgemacht. Wie wird der Verkehr umgeleitet?

Auf Bernhausen kommt eine neue Baustelle zu, die durchaus das Potenzial für mehr Verkehr und Stau im Ort hat. Wie die Stadtverwaltung Filderstadt mitteilt, wird die Nord-West-Umfahrung von Bernhausen voll gesperrt. Direkt nach den Ferien, ab Montag, 8. Juni, bis Freitag, 19. Juni, wird kein Durchkommen sein auf der Straße am Flughafen, die nach dem Flughafentunnel beginnt und dann in einem langgestreckten Bogen um den größten Filderstädter Ortsteil herumführt und an der großen Kreuzung beim TÜV-Gebäude endet.

Lediglich am Wochenende, von Freitag, 17 Uhr, bis zum Montag, 5 Uhr, werde die Blockade aufgehoben und freie Fahrt gewährt. Während der Bauzeit werden Halteverbotsschilder aufgestellt, Autos müssen umgeparkt werden.

Das ist der Grund für die Sperrung in Bernhausen

Der Grund für die zweiwöchige Sperrung ist der Rückbau eines Baugrubenverbaus mittels eines Krans, erklärt der Ordnungsamtsleiter Jan-Stefan Blessing, also von temporären Wänden, die auf einer dort befindlichen Baustelle eingesetzt werden. Gemeint ist die Baustelle für den Neubau des Porsche-Zentrums an der Ecke Rita-Maiburg-Straße. „Dafür brauchen die zwei Wochen werktags Zeit“, sagt er. Die Betriebe vor Ort – rechts und links der Nord-West-Umfahrung sitzen sowohl das Luftfrachtzentrum des Flughafens als auch ein Gewerbegebiet – seien im Vorfeld umfassend informiert worden, sagt er, damit sie wiederum beispielsweise Lieferanten informieren und lenken.

Die offizielle Umleitung führt über das klassifizierte Straßennetz mitten durch das Bernhäuser Zentrum, also über die Plieninger, die Aicher und die Echterdinger Straße. Hier stockt es zu den Stoßzeiten mitunter sowieso schon. Jan-Stefan Blessing verhehlt nicht, dass die Umleitung das verstärken wird und dass zeit-und stellenweise auch mit Staus zu rechnen sein wird. „Das werden wir spüren“, sagt er. Gleichwohl sagt er, dass die Nord-West-Umfahrung nicht als hoch frequentierte Straße gelte. „Letztendlich ist es alternativlos“, fügt er an. In die Pfingstferien habe man die angedachte Sperrung ebenso wenig legen können, sagt Jan-Stefan Blessing. „Wir haben so viele Maßnahmen in der Stadt, dass wir froh sind, wenn wir es zeitmäßig abgetaktet hinbekommen.“