Wieder eine Baustelle in der Stadt: Die Nord-West-Umfahrung von Bernhausen wird nach den Ferien für zwei Wochen dichtgemacht. Wie wird der Verkehr umgeleitet?
Auf Bernhausen kommt eine neue Baustelle zu, die durchaus das Potenzial für mehr Verkehr und Stau im Ort hat. Wie die Stadtverwaltung Filderstadt mitteilt, wird die Nord-West-Umfahrung von Bernhausen voll gesperrt. Direkt nach den Ferien, ab Montag, 8. Juni, bis Freitag, 19. Juni, wird kein Durchkommen sein auf der Straße am Flughafen, die nach dem Flughafentunnel beginnt und dann in einem langgestreckten Bogen um den größten Filderstädter Ortsteil herumführt und an der großen Kreuzung beim TÜV-Gebäude endet.