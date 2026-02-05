Verkehr in Baden-Württemberg: So oft staut es sich im Südwesten – zwei Stellen besonders betroffen

Dichter Verkehr, Baustellen, genervte Autofahrer: Im Jahr 2025 gab es auf den Südwest-Autobahnen Zehntausende Staus. Besonders an zwei Stellen stand der Verkehr immer wieder still.
Autofahrer in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr erneut viel Geduld gebraucht. Auf den Autobahnen im Land summierten sich die Staustunden auf rund 48.500, wie eine bundesweite Bilanz des ADAC zeigt. Das entspricht gut 2.000 Tagen. Der Wert gibt an, wie lange die Staus existiert haben - nicht, wie lange einzelne Autofahrer in diesen Staus standen.