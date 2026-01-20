Am Dienstag wird das Unternehmen bestreikt, das bundesweit die Autobahnen betreibt. Welche Auswirkungen das für Autofahrerinnen und Autofahrer im Südwesten hat.
In ganz Deutschland rufen mehrere Gewerkschaften die Beschäftigten der Autobahn GmbH zu Warnstreiks auf. Betroffen sind nach Angaben der Gewerkschaft Verdi auch mehrere Standorte in Baden-Württemberg. Bestreikt würden die Standorte in Heilbronn, Mannheim und Freiburg, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Ebenfalls zum Streik aufgerufen hatte der Beamtenbund. Die Autobahn GmbH ist für Planung, Bau und Betrieb der Autobahnen in Deutschland zuständig.